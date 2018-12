Kuus väärt nõuannet, et sinu suhe muutuks uuel aastal veelgi paremaks

Teie ees on kuus nõuannet, mida järgides saate uuele aastale vastu minna veel armastavamas ja paremas suhtes.

1. Jagage üksteisele oma väärtuslikku aega, mitte lihtsalt seda, mis päeva lõpuks alles jääb

Seal on suur vahe, kas te veedate partneriga kvaliteetselt aega või jagate üksteisele ainult seda aega, mis kõikide muude tegevuste kõrvalt üle jääb. Kui teie kohtinguõhtud võrduvad alati diivanil lesimise ja filmide vaatamisega, siis oleks aeg midagi muuta. Muutke koos veedetud aeg eriliseks, lööge end aeg-ajalt üles ning minge näiteks restorani õhtustama.

Kuulake üksteist ja huvituge sellest, mida teisel poolel on öelda. Isegi täiesti tavalisel päeval, töölt koju jõudes - jagage esmalt muljeid oma päevast ning alles siis jätkake mõlemad oma tegevustega, olgu selleks siis pesu pesemine või televiisori vaatamine.

2. Pidage kord kvartalis jutuajamisi teemal «kuidas ma saan aidata kaasa sinu unistuste ja eesmärkide täitumisele?»

Sinu partner on ühtlasi ka sinu suurim fänn, kuriteokaaslane ja hüppelaud – sama peaksid olema sina ka tema jaoks. Et oma teisele poolele meelde tuletada, kui palju sa temast hoolid, siis võta traditsiooniks kord kvartalis kallimalt küsida, millised on tema praegused eesmärgid näiteks tööalaselt ja elus üldse. Seejärel küsi, mida saaksid sina teha, et need tema jaoks reaalseks muuta.

Kui partner on tuul sinu purjede taga, siis sa tunned, et sul on tugi ning sind armastatakse ja hinnatakse täpselt sellisena, nagu sa inimesena oled.

3. Võta aega, et mõista, kuidas sa ennast selles suhtes tunned

Pärast aastaid suhtes olekut kiputakse mugavustsooni kinni jääma. Nii juhtub, sest tuntakse ennast partneri kõrval kindlalt. Tegelikult peaksid paarilised hoidma teineteisel silma peal ja vaatama ka iseendasse, et veenduda, kas ollakse endiselt õnnelikud ja pühendunud.

Mõnel juhul on sul vaja suu lahti teha ja rääkida partnerile, kui miski ei ole justkui õige. See ei pruugi olla lihtne, aga see on oluline oskus ning annab võimaluse näha tema reaktsiooni sinu tunnetele.

4. Anna uusaastalubadus, mis on konkreetselt sinu suhtega seotud

Me kõik teeme midagi, mis on meie partnerile vastukarva. Võib-olla sa jätad oma juuksekarvad duši alla või unustad pidevalt hunniku mustasid nõusid kraanikaussi? Võib-olla sa segad tema jutule vahele või ignoreerid õhtusöögil, sest eelistad telefonis olla? Mis iganes see ei oleks, proovi partneri meeleheaks ennast parandada. Vali üks asi, mida sa muudad, ja keskendu uuel aastal selle muutmisele. Sa võid talle öelda, et midagi sellist üritad, või ära ütle midagi, ja vaata, kuidas ta reageerib.

5. Suhtu oma suhtesse nagu auhinda, sest just seda see on

Terveks eluks väärilise partneri leidmine ei ole tänapäeval kerge. Hinda seda, mida te olete koos loonud, ning ära unustada oma partnerile öelda kui eriline ta on. Liiga paljud inimesed arvavad, et nad saavad oma romantika riiulile panna ja keskenduda teistele eluvaldkondadele. Kui paarid ei pane suhet üheks oma prioriteediks, siis lähevad asjad kiiresti hapuks.

6. Ole natukene isekas

Tunned ennast süüdi, sest läksid sellele tüdrukute väljasõidule või ostsid selle kalli spordiklubi liitumise? Ära tunne. Võttes aega asjade jaoks, mis tekitavad sinus hea tunde – olgu selleks siis treenimine või sõpradega ajaveetmine – tulevad sinu suhtele ainult kasuks.

Jälgi, et sa ei ohverdaks liiga palju ja kannaksid iseenda eest hoolt nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt, kirjutab Huffingtonpost. Kui see kõlab liiga enesekeskselt, siis tasakaalusta seda sellega, et hoolitsed ka selle eest, et partner ennast ei unustaks.