Kolumnist Ronja valmistub pikaajaliseks kohtumiseks vanglas: kuidas tõestada, et ma olen tõesti ta elukaaslane?

Paraku helistada tahavad kõik ning enne jõule on helistamisega kvantiteet kõvasti langenud, kuid vestluste kvaliteet märkimisväärselt tõusnud. Vahetevahel on elu keerdkäigud siin- ja sealpool vanglamüüre sundinud meid telefonitoru otsas minuteid vaikima. Kohmetust sellest ei teki. On mugav ka vaikuses olla.

Mina ja Kaarel, me mõlemad suudame vaikuses istuda, midagi tegemata, ka üksinda. Miks peaks siis vaikuses istumine kahekesi tekitama meelehärmi või hirme? Peale Kaareli kinniminemist istun ma tihti vaikuses. Vahin lakke, puhkan jalga, olen lihtsalt jõude! Kõik ebamugavus, mis mind alguskuudel saatis, on tänaseks ainult hämar mälestus.

Vaikuses istumine on minu igapäevane praktika tasakaalukama vaimse tervise ning tervete suhete suunas. Vaikuses istumine on mulle õpetanud paljuski. Esiteks, mis juhtub minu elus või minu ümber, see ei ole midagi isiklikku minu vastu või minu suunas. Me elame subjektiivses duaalses maailmas, kus kõigil on olukordadele oma nägemus ja tõlgendus.

Teiseks olen ma avastanud vaikuses istudes, et mitte keegi teine ei vastuta minu tuju või emotsioonide eest. Mitte keegi ei saa mind mõjutada, öeldes, kes või milline ma olen. Me näeme maailma seestpoolt väljapoole. Nii, kuis me näeme iseennast, näeme me ka kõiki teisi.

Ma tunnistan teile, kallid lugejad, et ma loen teie kõigi kommentaare ka, nii et kirjutage neid aga julgelt. Ja viimase kolumni kommentaatorile Matile, vastan suurima heameelega. Küsimusele minu ajuehituse kohta on väga lihtne vastata.

Nimelt on minu ajuehitus täpselt samasugune nagu sinu, sinu laste ning sinu naise, sõprade, ema, isa ja/või õe oma. Me oleme kõik ühesugused, pärineme kõik ühest kontseptsioonist ja suundume kõik sama suuna teise otsa. Samuti kanname ühiselt vastutust üheaegselt selle eest, mis toimub meie isiklikul kui ka globaalsel pinnal.

Miks on sul, Mati, raske minu kirjutisi aktsepteerida, ometigi tuled alati tagasi piiluma, kuidas meil läheb? Kas võib olla, et oma hinges sa tead, et see kogemus, mis on minul, võib vabalt juhtuda ka sinuga? Kas sa aktsepteerid seda pimedat osa endast, mis on võimeline looma seda olukorda siin?

Kas sind häirib, et mina ja sina oleme paljuski sarnased?

See kõlas väga nagu telekanali reklaamipaus ning võtame siit nüüd sellelt pausilt tagasi tulla ning räägin edasi vanglaga seonduvatest teemadest. Kõige põnevam lugu mis mul praegu rääkida, on see, et peale jõule on meil Kaareliga pikaajaline kokkusaamine.

Pikaajaline kokkusaamine on võimalik elukaaslaste vahel kelle kooselu on enne karistuse kandmise alustamist väldanud vähemalt kaks aastat. Meil oli see aeg ilusti ületatud, kuid tolle tõendamine muutus üsnagi närvesöövaks.