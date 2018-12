Uuring: iga kümnes Eesti noor ei tea, kuidas nutisõltuvusega võidelda

Uuringu kohaselt tajub 2/3 kutsekooliõpilastest, et nutisõltuvus on Eesti ühiskonnas tõsine probleem. «Probleemina tajus nutisõltuvust 92% vastajatest. Sealhulgas arvas 66% kõigist uuringus osalejatest, et nutisõltuvus on Eestis tõsine probleem,« lausus uuringu läbiviija, Idea uuringujuht Mauri Sööt.

Digi Pass koolitusprogrammi juhi, Tallinna ülikooli haridustehnoloogia vanemteaduri Mart Laanpere sõnul on õpilaste digipädevusel koolide õppekavades aina olulisem koht, sealhulgas ka probleemide ennetamiseks nagu nutisõltuvus. «Probleem pole mitte nutiseadmete kasutamine, vaid oskus infot otsida, sotsiaalmeedias suhelda, turvalisus ja küberhügieen. Oluline on reguleerida ajakasutust veebis ning kasutada seda ka muuks kui meelelahutus,» ütles Laanpere.

Uuringus osalesid kutsehariduse omandajad ning vilistlased, kes on lõpetanud kutsekooli viimase kuue aasta jooksul. «Samast uuringust selgus, et keskmisest sagedamini pidasid nutisõltuvust tõsiseks probleemiks just veidi vanemad vastajad: 71 protsenti vähemalt 24-aastastest,» märkis Sööt.

Märkimisväärne on uuringu läbiviija sõnul, et 2/3 kõigist vastajatest tunnistas kokkupuudet nutisõltuvusega. «Nendest, kes on ise nutisõltuvusega kokku puutunud, ütles 36 protsenti, et on selle vastu meetmeid rakendanud. Sama palju ehk 35 protsenti on neid, kes on tundnud vajadust midagi muuta, aga pole midagi ette võtnud. 19 protsenti väitis teadvat, mida nutisõltuvuse vastu ette võtta, kuid pole selleks vajadust tundnud. Iga kümnes aga ei tea enda sõnul, kuidas nutisõltuvusega võidelda,» selgitas Sööt.

Kommunikatsiooniagentuur Idea viis 2018. aastal Samsung Electronics Baltics tellimusel läbi digioskuste uuringu Eesti kutsekooliõpilaste ning vilistlaste hulgas, veebiküsitluses osales 448 vastajat.