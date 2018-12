Top 20: milliseid supervõimeid inimesed omale kõige rohkem tahaks?

Superkangelaste filmides on tihti täiesti tavalised inimesed, kes mingi ime läbi saavavad endale erilised võimed. Küllap need filmid seepärast nii populaarsed ongi, et igaüks tahaks ühel heal päeval suuta midagi sellist, mis kõigile teistele on võimatu. Aga mida tahetakse kõige rohkem?