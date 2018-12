Laste kõige kummalisemad jõulusoovid möödunud sajanditest

«Kallis jõuluvana: minu nukul oli väga halb õnnetus. Ta lõi oma pea vastu ust ning nüüd tal pole pead. Palun too talle pea. Olga.» -1903

«Kallis jõuluvana: Ma olen üksildane, kuna mu ema läks Oklahomasse. Palun ära unusta mind. Nickel.» -1898

«Kallis jõuluvana: Ema ütles, et su põdrad on surnud ja su saan on katki. Aga Jõulutaat, sa võid tulla depoosse ja keegi toob su meie majja. Myra.» -1914

«Kallis jõuluvana: mu väikevend Clyde kukkus ja murdis oma näo. Palun töö talle uus nägu. Sobib ka võlts. Armastusega, Walter.» -1909

«Kallis jõuluvana, too mulle nukk. Kui sa nukku ei too, ära peatu siin üldse. Ära enne jõule haigeks jää ja ära sure. Eugena.» -1910

«Kallis jõuluvana: ema ütles, et ma olen olnud halb poiss ja et ma ei saa jõuludeks midagi. Kui nii, siis palun vii kõigile orbudele ja vaestele lastele midagi ilusat. Mul on kahju, et ma olen halb poiss olnud. Head aega. Guy Carricker.» -1905

«Kallis jõuluvana, ma olen hea tüdruk ja ma õpin tublisti. Ma tahan õhupüssi ja mõnd laskemoona ja head kelku. Ervine. PS, ära unusta jalgpalli.» -1908

«Kallis jõuluvana: ma olen kõige hullem poiss, keda sa oma silmadega näinud oled. Aga kui sa mulle taskunoa tood, proovin ma parem olla. Donald.» -1900

«Mu kallis jõuluvana: palun too mulle nendeks jõuludeks lihtsalt pirukas. Ma armastan pirukat ja palju. Ma olen sinu väike armas sõber, George, kaheksa aastat vana.» -1902