30 valet, mida me kõik sotsiaalmeedias kasutame

1. Jätad suhtest õnnelikuma mulje kui see tegelikult on.

2. Jätad mulje, et praktiliselt elad trennis ja jõusaalis.

3. Postitad pilte ainult oma «headest külgedest».

4. Tähtsustad üle oma rolli töökohas.

5. Jätad külmetushaigusest mulje nagu hakkaksid surema.

6. Poseerid peopiltidel inimestega viisil, nagu oleksid kõik su parimad sõbrad.

7. Teeskled, et ei kasuta filtreid.

8. Väidad, et oled meikimata, kuigi tegelikult oled kasutanud pisut ripsmetušši.

9. Postitad peoõhtutest pilte, mis jätavad mulje, et sinu elu ongi ainult üks suur pidu.

10. Postitad pildi tervislikust toidust, mida ühel korral sõid.

11. Väidad, et hakkad sotsiaalmeediat vähem kasutama.

12. Näitad lapsevanemaks olemise juures ainult positiivset külge.

13. Postitad ilusamaks töödeldud pilte.

14. Teed iga kord postituse, kui oled teinud mõne annetuse või teise heateo.

15. Jätad mulje, et su sotsiaalne elu on erakordselt huvitav.

16. Jagad pilte, mis jätavad su elustiilist luksuslikuma mulje, kui see tegelikult on.

17. Hoopled oma intellektuaalsusega.

18. Jätad mulje, et tegeled kirglikult oma uue ja trendika hobiga.

19. Jagad artikleid sotsiaalsetest probleemidest.

20. Jagad perepuhkustest ainult ideaalseid pilte.

21. Teed postitusi vastates küsimustele, mida sulle tegelikult ei ole esitatud.

22. Jätad pühade tähistamisest mulje kui lõputust peost.

23. Väidad, et hiljuti siit ilmast lahkunud inimene oli sinu jaoks väga lähedane.

24. Reklaamid kõigile, kui aktiivne sa poliitiliselt oled.

25. Valetad, et nägid ammu saabunud sõnumit just äsja.

26. Jagad artiklit, mille puhul tead, et see pole lõpuni tõsi.

27. Väidad, et oled «keerulises suhtes».

28. Elad üle oma võimete ja postitad sellest pilte.

29. Teeskled, et su töö on glamuursem kui see tegelikult on.

30. Teed postitusi sisuga, et sa ei hooli. Kui see sulle tõesti korda ei läheks, poleks sa sotsiaalmeedias.



Allikas: BestLife