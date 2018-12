Pidude aeg on käes: kuidas väljendada isikupära ja end särama lüüa?

Säravate kangaste maagia

Miski ei loo pidulikku meeleolu efektsemalt kui litritega kaunistatud rõivad. Veebipoe Newmood esindaja Jūratė Stanslovaitytė sõnul on see aasta eriti sobiv just neile, kes armastavad säravaid ja läikivaid kangaid. «Sära on selle sügise ja talve üks populaarsemaid trende, kuid see hooaeg on eriline ka selle poolest, et disainerid ei piirdu ainult kuldse kleidi või hõbedaselt särava kostüümiga, vaid pakuvad huvitavaid alternatiive, nagu suured, läikivad litrid, säravad rõivaste aksessuaarid ja neoonvärvide kombinatsioonid. Läikivaid rõivaid sobitatakse samasuguste aksessuaaridega, luues optilisi illusioone. See on suurepärane valik igaühele, kes soovib näha välja julge, pidulik ja originaalne,» kirjeldas Stanslovaitytė.

Stanslovaitytė soovitab otsida inspiratsiooni mitte ainult disainerite kollektsioonidest, vaid ka eelnevatest ajastutest. Näiteks on eelmise sajandi kahe- ja kolmekümnendate jazziesinejate stiil (metalse läike ja narmastega kleidid), glamuurne Hollywoodi näitlejate garderoob, mänguline 80-ndate välimus, mis seostub klubide ja tantsuga, ideaalsed ideede allikad.

Jõulud ja uus aasta on samuti teemapidude aeg, kuid kui on soov osta riietus vaid üheks õhtuks, tasub siiski mõelda rõivale, mis sobiks suurepäraselt ka teisteks pidulikeks juhtudeks. «Selleks, et vältida impulsiivseid oste, tasub pöörata tähelepanu trendidele ja valida välja see, mis meeldib kõige rohkem. Kvaliteetne, elegantne ja läikiv kleit sobib mitte ainult aastavahetuse peoks, vaid ka juubelile, pidulikule teatriõhtule või muule sarnasele sündmusele,» kirjeldas Stanslovaitytė.

Klassika ja julged aksessuaarid

Coco Chanel on öelnud, et väikese musta kleidiga ei ole võimalik mööda panna, kuid elegantsuse armastajad ei pea piirduma ainult sellega. Sellel hooajal julgustavad disainerid rohkem avastama klassikat, näiteks liiva- või šampanjavärvi kleite. «Mõne aasta eest moemaailma vallutanud camel värvitoonide trend on jätnud kustutamatu jälje. Maalähedased, tagasihoidlikud, kuid eriti efektiivsed liiva, kreemi ja õrnalt roosakad värvitoonid sobivad mitte ainult igapäevaks, vaid ka pühadeks,» lausus Stanslovaitytė, lisades, et valge, punane ja kuninglik sinine on samuti suurepärased valikud.

Nende jaoks, kes eelistavad ühevärvilisi, klassikalisi kombinatsioone, on kõige lihtsam viis näha pidulikum välja erilisi aksessuaare lisades. «Hea soovitus neile, kes kahtlevad oma piduliku välimusega – mängige aksessuaaridega. Need võivad hetkega muuta meeleolu. Kui eelistatakse klassikalises stiilis rõivaid, värve ja lõikeid, on hea kombineerida neid uuematele trendidele vastavate aksessuaaridega, näiteks läikivate ridikülide, ümbriku stiilis käekottide või suurte kõrvarõngastega,» soovitas veebipoe esindaja.

Sellel talvel püsivad aksessuaaride trendid sarnastena eelmise hooaja omadele: massiivsed kõrvarõngad ja helmed etniliste või loodusmotiividega, kuldsed detailid, suured käevõrud. Samuti on aktuaalne kombineerida omavahel erinevaid asümmeetrilisi kõrvarõngaid.

Lõbusad mustrid ja energilised värvid

Stanslovaitytė sõnul loovad piduliku meeleolu mitte ainult klassikaline, luksuslik riietus ja säravad kleidid aksessuaaridega, vaid ka kirjud, lõbusad, ebatraditsioonilised mustrid – suured tumedate kroonlehtedega ornamendid, boheemlaslikud motiivid ning praegusel ajal eriti moodsad loomamustrid.

Iga argipäeva harjumatu kombinatsioon, mis tõstab tuju ja loob erilise meeleolu, on sobiv pühadeks.