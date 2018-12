Kuidas kaaslase häälest aru saada, kas oled tema jaoks atraktiivne?

Teadlased uurisid 30 vallalist inimest vanuses 20 kuni 40 eluaastat, kes osalesid kahel kiirkohtingul. Katsealustel olid küljes salvestusseadmed ja kõrvaklapid, et teadlased saaksid käitumist analüüsida.

Katsest selgus, et rääkides enda jaoks atraktiivse mehega, muutus naiste hääl madalamaks, mis omakorda mõjus ligitõmbavalt ka meestele. Katse kinnitas tõsiasja, et nii naised kui mehed kipuvad kasutama madalat hääletooni kui flirdivad kellegagi, kes on nende jaoks seksuaalselt ligitõmbav.