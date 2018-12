Arsti nipid: hormoonihäirete tõttu kogunenud kõhurasva saab vähendada ka elustiiliga

Uuringud on näidanud, et postmenopausi ajal hormoonasendusravi saavatel naistel on vähem kõhurasva kui neil, kes ravimeid ei võta. Selleks ei pea aga tingimata arsti juurde tormama, et oma murele lahendust leida. Dr Sara Gottfried ja dr Jacqueline Montoya jagavad Preventionis nõuandeid, kuidas naturaalselt hormonaalse tasakaalu eest hoolitseda ja seeläbi ka kõhurasva vähendada.

Võimalik, et vähemalt osa oma kõhust saad elupingete kaela ajada. Suure stressi ja ärevuse tõttu on keha ellujäämisrežiimil, mistõttu suureneb stressihormooni kortisooli tase. See annab kehale signaali rohkem rasva talletada. Pre- ja postmenopausi aastatel kõigub sageli östrogeeni tase, mis tekitab tujukõikumisi ja seeläbi aitab samuti kaasa rasva kogunemisele vöökoha ümber. Tihti on kaalutõusu taga ka unehäired ja magamatus, mis samuti mõjutavad väga oluliselt kortisooli taseme tõusu.

Kõhurasva kogunemist soovitavate hormonaalsete kõikumiste peamine probleem on see, et need on tsüklilised – üks probleem viib teiseni ja nõnda edasi. Sellest ka põhjus, miks nii paljudel naistel on raske just kõhu pealt maha võtta. Peale meditsiiniliste sekkumiste saab sellega võidelda ka iseseisvalt, kui pöörata tähelepanu mitmele asjaolule.

Dr Montoya selgitusel nõuab see igapäevasel teadlike otsuste langetamist kõige suhtes, mida sa sööd, millist trenni teed, kui palju magad ja kuidas sa saad hakkama stressirohkete olukordadega.

Dr Gottfried soovitab eelkõige toitumisele rõhku panna ja vältida 40 päeva jooksul suhkru, gluteeni, piimatoodete, alkoholi ja kofeiini tarbimist. Söö iga päev vähemalt 250 g aedvilju (eriti ristõielisi köögivilju) ja lahjat valku. Nõnda vähendad toitumisstressi, kui su menüüs ei ole tugevat reaktsiooni tekitavaid toitusid.

Lisaks soovitab arst vahelduvat paastumist 16:8 meetodil, mis tähendab, et kõik toidukorrad võiks jääda 8 tunni sisse, millele järgneb 16-tunnine paast. Lisaks tulevad kõhurasva vähendamiseks hästi kasuks HIIT ehk kõrge intensiivsusega intervalltreeningud.