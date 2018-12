Ära raiska leiba! 3 retsepti, millega jõululauale jäänud pagaritooted ära kasutada

Koduses majapidamises saab toidujäätmeid tõhusalt vähendada, kui nädalamenüü läbi mõelda ja poeskäigud rangelt ette planeerida, et toidukorvis võimalikult vähe emotsioonoste leiduks. Kui aga siiski leivakorvi põhjast mõned nukrad üksikud viilud vastu vaatavad, soovitab toidublogija Silja Luide neist hoopis midagi maitsvamat valmistada. Näiteks sobib vanaldane ja kuiv saiaviil hästi prantsuse sibulasupi sisse, riivsai pikkpoissi tummisemaks tegema ja leivapuru šokolaaditrühvleid kaunistama.

Juhuks, kui jõululaua taga jätkub sööjate tähelepanu vaid verivorstile ja praekapsale ning lisaks pandud leiva- ja saiaviilud jäävad seisma, annab toidublogija Silja Luide kolm head retsepti, millega väärt pagarikraami mitte raisku lasta.

«Mida vanem on leib, seda parem on seda näiteks köögikombainis puruks töödelda,» annab Luide nõu. Kui riivleiba jääb üle, soovitab ta seda hoiustada õhukindlas anumas ning jätta ootama järgmist magustoidu-, koogi- või pikkpoisitegu.

PRANTSUSE SIBULASUPP

Vaja läheb:

5 küüslauguküünt

1 kg sibulaid

2 dl valget veini

2 sl võid

1 tl suhkrut

soola, värskelt jahvatatud musta pipart

6 petersellivart

10 tüümianioksa

2 loorberilehte

1,5 l veise- või vasikapuljongit

6 viilu Fazer Finest 5-vilja täistera röstsepikut

2 küüslauguküünt

200-400 g tugevamaitselist kõvemat juustu

tüümianilehti

Viiluta köögiviljad, aseta need koos veini ja võiga paksema põhjaga potti või suuremale pannile, maitsesta suhkru, soola ja pipraga. Küpseta kaane all madalal kuumusel umbes tunnike. Eemalda kaas, lase aeg-ajalt segades veel u 20 minutit küpseda, kuni sibulad on pehmed ja kuldsed. Lisa puljong ja maitsetaimed (petersell, tüümian ja loorber), mille võid omavahel kokku siduda. Lase supil keema tõusta, alanda kuumust ja keeda õrnalt podisedes u 20 minutit. Eemalda maitsetaimed ja maitsesta supp veel värskelt jahvatatud pipraga, vajadusel lisa ka soola.

Rösti sai ja määri poolitatud küüslauguga. Jaota supp kuue kuumakindla kausi vahel, aseta igale saiaviil, puista igale kausile ühtlaselt peale paar peotäit juustu nii, et see katab (paksult) nii saia kui ka supi. Aseta kausid ahju ja grilli ülemise grillelemendiga, kuni juust on kuldne ja mullitab.

KLASSIKALINE PIKKPOISS

Vaja läheb:

1 keskmine sibul

2 küüslauguküünt

1 sl (oliivi)õli

1 sl võid

2 viilu vanemat seisma jäänud saia

u 100 g peekonit

800 g veise- või seahakkliha

1,5 tl soola

1 tl jahvatatud tšillipipart

1 tl paprikapulbrit

4 sl paksu tomatikastet või ketšupit

2 muna

jõhvikaid, tüümiani- või petersellilehti (soovi korral kaunistamiseks)

Haki sibul ja küüslauk peeneks. Soojenda pannil või ja õli ning prae selles sibulat kuni see on läbipaistev, lisa küüslauk ja prae veel minut. Rösti vajadusel sai (juhul, kui see on värske ja pehme), murra tükkideks ja purusta köögikombainis. Purusta seal ka tükeldatud peekon. Aseta hakkliha kaussi, lisa praetud aedviljad, saiapuru, purustatud peekon, sool, pipar, paprikapulber, tomatikaste ja kergelt lahti klopitud munad. Sega kõik ühtlaseks massiks.

Määri u 15 cm pikkune vorm õliga kokku, suru segu vormi, silu pind ja küpseta ahjus 200 kraadi juures 40 minutit.

ŠOKOLAADITRÜHVLID KRÕBEDA MUSTA LEIVAGA

Krõbe leivapuru:

6 viilu (200 g) Fazeri Musta leiba

0,5 tl peenestatud kardemoni või 1 tl jahvatatud kaneeli või mõlemat

3 sl (pruuni) suhkrut

Aseta leivaviilud köögikombaini ja töötle ühtlaseks puruks. Lisa maitseaine(d) ja suhkur ning töötle veel u 10 sekundit, kuni need on ühtlaselt leivapuruga segunenud.

Kuumuta suurem pann, vala sellele pool leivapurust ja rösti keskmisel kuumusel aeg-ajalt segades u 10 minutit, kuni see on kergelt krõbe. Väiksemal pannil tasuks leivapuru röstida mitmes osas, et see ühtlaselt küpseks. Vala leivapuru pannilt suuremasse kaussi ja lase jahtuda. Sega aeg-ajalt või pudista kätega puru nö lahti, et see tükki ei tõmbuks.

Trühvlid:

200 g Fazeri tumedat küpsetusšokolaadi

300 g toasooja toorjuustu

3 sl brändit, konjakit, koorelikööri või külma kanget kohvi

3 sl vedelat mett (soovi korral)

6 sl krõbedat leivapuru + kommide veeretamiseks