Pane tähele! Kas peaksid eksile häid pühi soovima?

New Yorgi suhteekspert Susan Winter sõnab, et eksile «häid pühi» soovimine on okei senikaua, kui olete mõlemad romantilised tunded maha matnud. «Eksile pühade ajal kirjutamises ei ole midagi halba, kui olete mõlemad pärast lahkuminekut edukalt edasi liikunud. Kui kummalgi teist pole enam romantilisi tundeid, ei saa midagi peale soojade mälestuste üles kerkida,» sõnab ta.

Küll aga peaksid mõtlema hoolega järele, kui tahad kirjutada tagamõttega, et ehk võib suhtest veel asja saada. «Kui sa endiselt igatsed oma eksi järele, võib sõnumi saatmine olla riskantne. Tõsi - see on vabandus suhtlemiseks. Aga see võib lõppeda pealiskaudse vastusega, mis soovib vastu kenasid pühi. See löök võib mõjuda masendavalt. Nii et mõtle hoolega, miks sa tahad häid pühi soovida.»