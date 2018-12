Kolm märki, et su kaaslasel on sinuga tõsi taga

1. Ta räägib ühistest plaanidest

Kui ta räägib üha uutest ühistest plaanidest, mis ulatuvad ka kaugemale tulevikku, siis on see lihtne näide, et näeb sind enda kõrval veel pikalt. Kui inimene võtab sind ja teie suhet tõsiselt, kipub ta rääkima teist tuleviku vormis.

2. Ta on avatud ja ausad

Nad ei ütle ehk otse välja, et nad teie suhet tõsiselt võtavad, kuid nende avatus enda kohta ja uudishimu sinu vastu kõneleb sellest. Kui keegi on avatud armastusele, lasevad nad endal haavatavamad olla. Ta tahab sind paremini mõista ja ka endast rohkem jagada, et ehitada teievahelist suhet.

3. Ta ütleb sulle

Kui ütled ausalt, et soovid suhet (või ütleb tema sulle), on see eriti hea. Kui keegi jõuab sellesse punkti, et on valmis looma tõsisemat suhet, ei viitsi ta enam mänge mängida. Lihtsam on rääkida ausalt enda soovidest. Usalda oma sisetunnet.