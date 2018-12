Mehe pihtimus: ma ei tahagi teisi, tahan ainult oma endist naist tagasi

Eelpoolkirjeldatu kinnitab teie suhte lahutuseni jõudmise loogilisust.

Praegu olete olukorras, kus soovite üle kõige taastada suhet oma eksnaisega, teisalt on naine oma eluga edasi liikunud ning on uues suhtes. Teie armastate teda endiselt, naine on selgelt väljendanud, et tema tunded on muutunud ning ei vasta teie ootustele.

Lahutus on enamasti raske mõlemale abikaasale, eriti juhul, kui peres on lapsed ja abielu on kestnud aastaid, mille jooksul on murede kõrval kindlasti kogetud ka ühiseid rõõme, saadud teineteist väga lähedalt tundma ning pandud kooselule palju lootusi.

Lahutusega kaasneva stressi peamiste põhjustena tuuakse enamasti järgmisi asjaolusid: raske on taluda mõtet enda läbikukkumisest; hoolimata sellest, et edasine kooselu tundub väga raske või isegi võimatuna, on nii lõpetatavas suhtes kui partneri isikus midagi, millest on kahju loobuda; abielu lahutamisega seoses nähakse ette suuri muutusi, enamasti kaotusi, senises toetussüsteemis; väga palju on seda, mida lahutamise järel tuleb muuta (elustiil ja väljakujunenud harjumused, kohustuste ja vastutuse valdkonnad jne.); mure kaotuste pärast, mida saavad üle elama lapsed.

Nii nagu igasuguse suure ja ootamatu kaotuse puhul, teeb inimene ootamatu lahutuse korral läbi protsessi, milles võib eristada viit faasi:

1) Eitamine.

Inimene ütleb endale: «See on võimatu. See ei saa nii olla. Minuga ei saa nii juhtuda». See on šokistaadium, kus välditakse tunnistamast, et midagi nii rasket on juhtunud.

2) Reaktsioonide vallandumine.

Selles staadiumis kogetakse kurbust ja õnnetusetunnet, viha ja süüdistusi partneri ning võimalike teiste asjasse segatud isikute vastu, enamasti ka enesesüüdistusi. Inimesele võib tunduda, et tal puudub igasugune võimalus oma elu ja saatust kontrollida. Sel perioodi kuuluvad kõige teravamad haigetsaamised ja agressiooni-väljendused partneri suhtes. Sageli kaasneb hirm kaotada täielikult kontroll oma psüühilise seisundi üle.

3) Tingimine, püüd teha tehingut.

Selles faasis otsib inimene võimalusi, kuidas endist olukorda taastada. Ta võib anda lubadusi, mille täitmisse ta isegi ei usu. Tehingupartneri rollis on eelkõige abikaasa, võib olla ka saatus või jumal.

4) Depressioon.

Siin ütleb inimene endale: «See on tõsi ja see on kohutav». Valdavaks emotsiooniks on kurbus kaotuse pärast. Lootus endist olukorda taastada on kadunud, paljudel inimestel langeb oluliselt usk oma võimetesse ja võimalustesse. Alaneb valmisolek midagi teha.

5) Aktsepteerimine.

Jõutakse mõistmiseni, et abielusuhe on lõppenud ja otsus lahutada õigustatud. Ärevus ja valusad mõtted ei ründa enam nii kontrollimatult. Reaalsust arvesse võttes tehakse plaane tulevikuks. Järkjärgult saab inimene tagasi tunde, et ta on iseenda peremees ja suudab oma elu kontrolli all hoida.

Alati ei toimu kaotusvalu üleelamine sellisel sujuval ühest faasist teise üleminekute teel. Võimalikud on tagasilangused ja mõnes faasis pikemalt takerdumised.