Hea teada: just selline vaade mõjub kõige paremini su tervisele

Hong Kongis läbi viidud uuringust selgus, et aja veetmine veekogude ääres mõjub meie tervisele hästi. Veelgi enam, teadlased leidsid, et inimestel, kes oma vabal ajal külastavad regulaarselt veeäärseid paiku, on väiksem risk kogeda depressiooni.