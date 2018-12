Kas oled süüdi? 5 asja, mida inimesed duši all käies valesti teevad

1. Sa ei kasuta külma vett

Pärast kuuma dušši on su poorid avatud ja mustusele eriti vastuvõtlikud. Loputa nägu külma veega, et poore kitsendada ja ärata ennast üles. Samuti peaksid külma veega loputama oma juukseid, et tulemuseks oleksid läikivad ja terve välimusega kiharad.

2. Sa kasutad pesemiseks käsna

Käsnad imavad niiskust ja on seetõttu ideaalseks kasvulavaks bakteritele, mida sa siis üle kogu keha hõõrud. Kui tahad tingimata käsnale truuks jääda, loputa see pärast pesu korralikult ära ja vääna kuivaks ning hoiusta teda väljaspool dušikabiini. Pea meeles, et käsna tuleks tihti vahetada.

3. Sa kasutad samu tooteid

Ole aus ja mõtle, millal oli viimane aeg, mil kontrollisid pesemisvahendite aegumiskuupäevi? Vanaks läinud tooted on bakterite meelispaigaks.

4. Sa pesed musta veega

Sageli ei ole kraanist tulev vesi just kõige puhtam, sest võib sisaldada kloori, dušiotsikul pesitsevaid baktereid ja teisi kemikaale. Investeeri dušifiltrisse, et tagada puhas vesi.

5. Sa pesed liiga kuuma veega