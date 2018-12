Twitteris lööb laineid naise nipp valgete jalatsite puhastamiseks

Selleks, et oma Converse tennised jälle lumivalgeks saada, loputas Sarah esiteks jalatsitelt suurema mustuse veega maha, edastab Prevention. Seejärel tegi ta võrdses koguses pesugeelist ja söögisoodast segu, mille hõõrus hambaharjaga jalatsitele ning jättis need mõneks ajaks seisma. Lõpuks loputas ta tennised uuesti üle, pesi neid pesumasinas ja enne kuivama jätmist pihustas neile ka veidi talki.

Sooda ja hambaharja kasutamist soovitavad ka puhastuseksperdid. Küll aga ei tohiks jalatseid tegelikult pesumasinas pesta, sest see võib jalatsi kuju moondada ja teha need küll puhtamaks, kuid kasutuskõlbmatuks. Kindlasti ei tohiks pesumasinas pesta jalanõusid, milles on kunst- või ka pärisnahka.