Uuring: just nii palju on lastevanematel tegelikult seksiks aega

Lapsevanematel on nii suur ajapuudus, et keskmine seksuaalakt kestab ainult kaks minutit ja 15 sekundit. Seitse paari kümnest harrastab kähkukaid selleks, et kirg suhtest pärast lapsi ei kaoks. Üks paar kaheteistkümnest tunnistab, et nende seksuaalvahekord kestab vähem kui minut.

Hoolimata sellest, et lapsevanemateks saades seksivad paarid vähem, ütles 47 protsenti isadest, et nende seksuaalelu on parem kui kunagi varem. Selle seisukohaga nõustus ainult 29 protsenti emadest.

Küsitlusest, milles osales 1776 lapsevanemat, selgus, et oluline pole vahekorra pikkus, vaid see, kui palju sa seda naudid. Seega, hästi tehtud, minutimehed!

Uuringust selgus ka see, et kõige populaarsem koht kähkukaks on mängutuba või elutuba, seda muidugi pärast laste voodissepanekut. Üsna populaarne on seksida ka duši all või lihtsalt lukustatud vannitoas.