Eesti tippdisainer soovitab: aksessuaarijuhis pidudeks

Kui pidu toimub traditsiooniliste töötundide ajal, siis võid enda outfiti pidulikumaks muuta kingade või sädelevate aksessuaaridega. Nii lihtne see ongi!

Õhtused peod on alati meeleolukamad. Need annavad võimaluse end kolleegide keskel pisut vabamalt tunda. Siiski tuleb arvestada sellega, et kõik, mis peol toimub, jääb siiski kaaslastele meelde ning võib mõjutada edaspidi ka igapäevast töösuhtlust.