Veedad pühad vallalisena? 5 moodust, kuidas nautida sellest iga sekundit

Jõulud on aeg kallite inimeste jaoks. Võtke sõpradega koos aeg maha ja vaadake üheskoos jõulufilme ning vahetage kingitusi.

Jõulud on suurepärane aeg, et anda oma panus kogukonna heaks. Pühade ajal kogutakse palju erinevaid annetusi ja otsitakse ka vabatahtlike näol abilisi. Kui oled loomasõber, võid näiteks appi minna kohalikku loomade varjupaika.

Naudi võimalust kaunistada oma kodu ära just täpselt nii, nagu sina seda soovid. Sa ei pea muretsema, ega kellegi teise arvamusega arvestama. Kodu kaunistamine võib olla ka paari ühine traditsioon, aga ei pea. Ära jää ilma rõõmsast kaunistamisest lihtsalt sellepärast, et teed seda üksi, soovitab The Everygirl.