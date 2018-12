Ameeriklaste lemmiktoit ei olegi hamburger

Meile kui kõrvaltvaatajatele võib tunduda, et ameeriklased muust ei mõtlegi kui burgeritest. See pole aga sugugi tõsi, sest nende mõtetes on aukohal hoopiski pitsa.

The Harris Polli küsitlusest selgus, et kõige rohkem ameeriklasi (21 protsenti) on valmis elu lõpuni sööma ainult pitsat. Sellele järgnes steik (16 protsenti), hamburger (13 protsenti), takod (11 protsenti) ja pasta (11 protsenti), edastab Taste of Home.