Pokkerimängijad toetavad erilise üritusega vähihaigeid

ETPF-i juhatuse liikme Tanel Reisi sõnul ühendab turniiripokker Eestis tuhandeid inimesi. «Tegemist on ainulaadse mõtte- ja seltskonnamängu, mida võib harrastada sisuliselt iga täisealine ning just seetõttu kohtuvad laudades paljud erinevad inimesed erinevatelt elualadelt. Kuigi võistlussituatsioonis paistavad pokkerimängijad üksteise vastu armutud, ollakse tegelikult vägagi ühtehoidvad ja heatahtlikud,» märkis Reisi.

Eesti pokkerimängijad on korraldanud heategevuslikke aktsioone juba aastaid ning eranditult kõiki seniseid üritusi on iseloomustanud nii suur osalejate arv kui ka mängijate siiras soov abivajajatele käsi ulatada. «Näiteks mullu kogusime 2730 eurot Koeru Perekodust elluastuvate noorte toetuseks ning toona võttis heategevuslikust pokkeriturniirist osa koguni 89 mängijat,» lisas Reisi. «Mõistagi peab ka mängijatel lõbus olema! Eelkõige usun aga seda, et võimalus otseselt mõne inimese elukvaliteeti parandada tekitab kõikides turniiril osalevates Eesti pokkerimängijates hea jõuluemotsiooni.»