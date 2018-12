Sodiaagi saladused: milline on elu Sõnnist mehega?

Sõnn on tavaliselt introvertne, jäärapäine ning kahe jalaga maa peal. Elu Sõnnist kallimaga on pigem tagasihoidlik ja rahulik. Teisalt on tegu väga lojaalse tähemärgiga, kes näitab oma kiindumust tegude, mitte sõnade abil. Sõnn soovib pikaajalist suhet, mistõttu ei jõuta selle tähemärgi esindajatega kuigi kaugele, kui mõlemal osapoolel pole siiraid tundeid ja kavatsusi. Kui Sõnn pühendub, siis sajaprotsendiliselt.

Sõnn juhindub oma tajudest. Teda ei huvita arusaam armastusest, ta toimib vastavalt intuitsioonile. Kõik temas on meeldiv, rahulik ja maitsekas. Ka suhtes on Sõnn pühendunud just oma partnerile. Kuniks olete üksteisega avatud ning küsid temalt aeg-ajalt sügavamõttelisi küsimusi, olete temaga ühel lainel. Sõnn on lihtne mees lihtsate soovidega.