Põhjus, miks Meghan Markle kunagi Victoria Beckhami disainitud kleite ei kanna

On teada, et hertsoginna ja Victoria Beckham on head sõbrannad. Kuulus Beckhamite paar käis maikuus ka kuninglikus pulmas, ometi ei ole hertsoginna seljas ühtegi Victoria disainitud kleiti näha olnud.

Nimelt arvab Meghan, et need kleidid lihtsalt ei sobi talle. «Mida ma olen õppinud on see, et isegi kui asjad näevad riidepuul imelised välja, ei tähenda see, et need seda ka minus seljas oleks,» sõnas Markle ajakirjale Glamour ja lisas, «näiteks armastan ma Victoria Beckhami kleite, aga mul ei ole pikka torsot, mis selle siluetiga sobiks.»