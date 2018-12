Toitumisnõustaja kavalad nipid, kuidas pühadelauas ülesöömisest hoiduda

Et halba harjumust muuta, pole kindlasti vaja enne jõule ülesöömistrenni teha. Piisab, kui pühadeajal järgida mõnd lihtsat soovitust. Kuidas peolauas käituda, õpetab FreshGO toitumisnõustaja Teele Teder.

Mandariinid. Kui on juba kindel, et pühadesöömaaeg sisaldab kõike (nagu tavaliselt ikka), siis alusta puuviljadest – need seeduvad kõige kiiremini. Seega loobu mõttest eri toitude vahele enesetunde leevendamiseks mandariine nosida – need jäävad maos aeglaselt seeduvate toitude taha toppama ning lähevad lihtsalt käärima. Viimane hetk mandariine süüa on tund aega enne söömapeo algust.

Pokaal punast ja sidrunivesi. Alkoholi joomist ei saa kuidagi tervislikuks pidada. Kui midagi soovitada, siis pokaal punast veini taimse toidu kõrvale. Punavein sisaldab nimelt ise rauda ning aitab ka taimedes sisalduval raual paremini imenduda. Kuid ka veinile on tervislikum alternatiiv – sidrunivesi. Kindlasti ei tasu sidrunivett (ega ka klaasi punast veini) lihatoitude kõrvale võtta, see raskendab seedimist. Veejoomisega ei tasu söögiajal aga liialdada, sest liigne vesi lahjendab maomahla.

Liha ja kartulid. Inimesed, kellel on tundlik seedimine, ei tohiks kartulit ja liha koos süüa, sest see tekitab neile vaevusi. Samas, kui kogused on väikesed, suudab organism sellega hästi toime tulla. Küll aga on ülekilode käes vaevlejatel oluline tarbida süsivesikuid ja valke koos, sest valkude lisamine süsivesikuterikkale toidule aitab paremini veresuhkrutaset kontrolli all hoida.

Magustoit. Kuna magu on juba õhtu jooksul niigi suure koormuse saanud, võiks magustoidu hommikuks jätta. Nii on ka ärgates midagi, mis silma särama paneb, ning tõenäoliselt jõuab keha söödud kalorid päeva jooksul ka ära kulutada.

Istumine. Liigu ringi ja kui istumisest ei pääse, istu vahepeal kuskil mujal kui söögilaua taga. Ideaalis võiks hoopis jalutama minna, kui olukord seda võimaldab.