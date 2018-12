Dermatoloog vastab: kas sinu nahatüüp võib ajaga muutuda?

Dermatoloogi sõnul on võimalik, et nahatüüp elu jooksul muutub. Kõik see taandub geenidele, kuid muutus ise on keerulisem. Nahaarst Dhaval Bhanusali sõnab, et kui rasune nahk on muutunud kuivemaks, on see enamasti vanuse teene.