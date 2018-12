Kae nalja: me oleme kõik see aeg küünlaid valesti põletanud

Küünlatootja Yankee Candle kodulehel nimelt õpetatakse, et küünlatahti tuleks lõigata juba enne, kui sa küünla süütad.

«Kui su küünalde taht on kenasti trimmitud, aitab see küünaldel kauem ja eredama leegiga põleda,» selgitavad küünlaeksperdid ning täpsustavad, et tahti tuleks trimmida iga nelja põlemistunni tagant.

Samuti annavad asjatundjad teada, et tahi lõikumine aitab ka lõhnaküünaldel paremini töötada. Vogue uuris, kas tegemist on tõese jutuga või tahavad küünlatootjad lihtsalt peeneid, tahi lõikamiseks mõeldud kääre müüa. Selgub, et asjal on tõepõhi all.

«Tahti peaks lõikama veerand tolli,» ütleb brändi Régime de Fleurs looja Alia Raza. «Aga minu kogemuse kohaselt on see liiga lühike. Võtke silma järgi: umbes kolmandik tollist peaks olema õige pikkus.» See on umbes sentimeeter.