Ema keeldub lastele jõulukinke tegemast: ei ole vaja neid ära hellitada

Kim Palmer räägib, et kasvas üles keskmise finantsvõimekusega peres, kus ei puudunud kunagi jõulukingid. «Kui avasin üha järgmisi kinke, ei hinnanud ma neid õieti üldse,» meenutab ta ning loodab, et tema lastega nii ei juhtu. «Otsustasin, et ei osta lastele jõulukinke.»

Palmer lisab, et tema otsuse taga ei peitu finantsprobleemid ning kui neil oleks soovi, võiks nad oma 4-aastasele ja 8-kuusele osta kinke terve mäe jagu. «Kutsuge mind hulluks, aga ma leian, et jõulud ei peaks laste jaoks vaid kingisadu olema. Sellel aastaajal kehtib reegel, et vähem on rohkem,» räägib tervisebrändi tegevjuhi ametit pidav kahe lapse ema.