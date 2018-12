Neli moodust, kuidas alkohol võib su pühad ära rikkuda

Uuringud on näidanud, et pühade ajal juuakse eriti palju alkoholi ja see väheneb alles pärast aastavahetust. Täpsemalt joovad ravikeskus Caroni andmetel täiskasvanud pühadeperioodil umbes 16 protsenti rohkem kui tavaliselt, 22 protsenti meist on tundnud survet juua asutuse jõulupeol ning koguni 96 protsenti täiskasvanutest on kas läinud ise pohmelliga pärast jõuluüritust tööle või teavad kedagi, kes on seda teinud, kirjutab Psychology Today.