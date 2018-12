Kas õhtuti treenimine on hea või peaksid eelistama hommikust aega?

Ajakirjas Sports Medicine avaldatud uuring, mis käsitles treeningu mõju unetsüklile, selgitas välja, et hilisõhtune trenn võib une seisukohast hoopis kasuks tulla.

Teadlased leidsid, et inimesed, kes treenisid õhtuti, viibisid keskmiselt 21 protsenti oma uneajast sügavas unes. Seevastu inimesed, kes õhtuti trenni ei teinud, veetsid sügavas unes 19 protsenti ajast.

Fitnessplatvormi V Shred treeningute juht Vince Sant sõnab, et treeningrutiini välja kujundamisel on kõige olulisem aru saada, mis sobib sinu konkreetse graafikuga. «Kui sinu jaoks on kõige jätkusuutlikum ja mugavam trenni teha hilisõhtuti, siis on see sinu jaoks parim valik. Keskendu vaimu ja lihaste suhtlusele,» soovitab ta.

Oma keha tundma õppimine aitab leida õhtuseks ajaks õige treeningu. Näiteks kui jõusaalis käimine kütab su liiga üles, võid proovida joogat, mis paneb küll higistama, kuid on samal ajal rahustav. «Jooga on hea viis, kuidas õhtu lõpetada. See rahustab meelt ja tugevdab keha,» sõnab Sant.

Osade inimeste jaoks võib hilisõhtune treening olla abiks, et vabaneda päeva jooksul kogunenud töömõtetest. Sellisel juhul soovitab Sant energia suunata jõu- ja kardiotreeningusse.

Küll aga tuleks meeles pidada, et magama jäämiseks peab aju saama toota unehormooni ja selleks peab kehatemperatuur langema. «Mida intensiivsem kardiotreening on, seda kõrgemale kehatemperatuur tõuseb, mis tähendab, et magama jäämine võtab kauem aega,» sõnab uneekspert doktor Michael Breus.