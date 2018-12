Eesti naise mure: abielu on puruks, aga lahutada ei oska

Nüüd mõni sõna ka mehe käitumise põhjustest. Kindlasti on teise käitumise põhjuste üle arutlemine alati spekulatsioon, sest tõelist põhjust teab ainult käituja ise (kui temagi?). Oletada võib, et praegune olukord on mingil moel mehele üllatav – ootamatu. Suure armumise tuhinas on alati palju ebareaalseid unistusi, mis argipäevas jäävad täitumata. Unistuste partneril on hunnik vigu ja elugi on üsna sarnane sellele, mis oli enne «suurt tunnet». Üks teist korda abielus mees ütles kord, et teine abielu on nagu sama näidendi kordamine, ainult tüdimus tuleb kiiremini. Teie mehel võib olla raske endale tunnistada, et tema ise tegi otsuseid, mis viisid sellele tulemusele. Kindlasti on keegi teine süüdi, et tal pole nii hea, kui ta arvas. Põhjuseks võib olla ka see, et enne lahutust inimesed ei oska arvestada, kui palju muutusi see ellu kaasa toob. Kasvõi seda, et osad sugulased-sõbrad kaovad, sest ei suuda/ ei taha uue olukorraga kohaneda. Mõned inimesed ei suuda oma pettumustega toime tulla ja siis valavad oma pahameele teiste peale välja. Hoolimata põhjustest, on teil õigus nõuda oma eksmehelt lugupidavat käitumist enda suhtes ja esitada oma tingimused.»