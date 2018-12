Geniaalne idee: vööpannal, mis on ühtlasi ka stiilne pudelihoidja

Kui sa paned oma joogi käest ära, siis riskid sellega, et see läheb kellegi teise omaga vahetusse või sa unustad sootuks selle asukoha. Kujuta ette, et oled näiteks kontserdil, ning hirmsasti tahaks plaksutada – jälle sama mure, kuhu panna jook? Sa vajad oma käsi vabaks!

Olukorra on lahendanud ettevõte BevBuckle, kes on leiutanud stiilse vööpandla, mida saab kasutada ka pudelihoidjana. Tegemist on väga diskreetse tootega, sest esmapilgul ei saa arugi, et vööl selline kasulik lisand olemas on.