Sõbranna holistikakool. Kus su prints siis ometi on?!

Kõik kirjeldused, mida maailm meile on peegeldanud, ei ole aga alati meid rahustanud. Me ei tunne, et oleksime see, kellena meid nähakse. Ometigi oleme kõike seda. Sa võid olla ükskõik milline, vaadatuna erineva nurga alt, erineva inimese, erineva kogemuse poolt.

Mina olen sinu peegeldus ning sina oled minu. Me oleme kõik üks ning meis kõigis on üks olemise vägi. Kogu meie identiteet ning olemus on loodud hinnangute peale. Sa oled ilus, sa oled tark. Sina oled töökas ja tragi, aga sina oled ka laisk.

Enda olemuse leidmine läbi hinnangute on tõeliselt keeruline. Nimelt hinnangud on subjektiivsed ning hinnangutel on väga vähe faktilist kokkupuudet sellega, mis või kes me oleme. Ometigi peegeldavad hinnangud meie endi suhtumist enda olemusse. Me ootame hinnanguid teistelt selleks, et anda hinnanguid iseendale, oma olemusele.

Hinnang on alati subjektiivne produkt. Üks ja seesama kogemus vaadelduna erinevate inimeste poolt ei anna samu tulemusi.

Kuidas ma tean, mis või kes ma olen?

On kindel faktiline tõestus see, et mina olen naine. Ja täna ma tunnen, et sellest piisab. Me elame võrdõiguslikus ühiskonnas, kus naistele lubatakse kõike mis meestele. Me oleme võrdsed, kuid ometi ma ei tunne ennast võrdsena.

Ma mõistan, et mehed ja naised on, jällegi, ühe ja sellesama kontseptsiooni kaks erinevat otsa. Kaks polaarsust. Ning kui need kaks omavahel kokku tulevad, loovad nad midagi uut, samal ajal teineteist tasakaalustades. Seega, ei, ma ei tunne ennast võrdsena. Mina naisena olen hoopis midagi muud kui on mees.

Mina, naisena, tunnen ennast haavatavana, tundelisena, muutlikuna. Ma tunnen, et ma kogen elu, elan elu, tunnen palju tundeid ja emotsioone. Võtan neid vastu, ning annan neid edasi või kannan endaga kaasas.

Ma tunnen muutusi oma kehas ja hinges, kahtlen ja kogen meeletus koguses emotsioone. Ning vahel ma upun enda pöörastes tujudekeerises mida ma alati isegi seletada ei oska.

Ma ei näe ega tunne selliseid ilminguid meestes. Mehelikud mehed on naiste vastandid. Mehed on stabiilsed, julged, kindlad, lugupeetud. Nad on nö paigale jääjad või seisjad samal ajal kui naised on liikuvad ja muutuvad. Mehed on justkui missioonil, neil on plaan, eesmärk või perspektiiv ning mõistmine. Nad mõistavad koguaeg kõike, siis kui meie naistena ei suuda.

Mehed tahavad vabadust, samal ajal kui naised tahavad klammerduda.