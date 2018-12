Mida ütleb Instagrami konto sinu iseloomu kohta?

Korea teadlaste tiimi eesmärk oli välja uurida, et kas värvide kasutamisel on seos inimese iseloomuga. Selleks vaatasid nad läbi 180 õpilase kontod, kokku üle 25 000 postituse. Tuli välja, et tõepoolest on. Nimelt, mustvalgeid fotosid lisavad inimesed on tõenäoliselt ebameeldivama iseloomuga kui värviliste fotode lisajad.