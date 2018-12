Võta eeskuju! Jennifer Lopezi 4 soovitust enda heaolu suurendamiseks

1. Ta joob palju vett

Me kõik teame, et vee joomine on oluline. Ometi on seda kerge unustada. Jennifer Lopez ütles ajakirjale People, et vee joomine on tema üks peamisi ilusaladusi.

Küll aga pole Jennifer ainus, kes veepudeli täidetuna hoiab. Hiljutine BodyNutritioni poolt läbi viidud uuring väitis, et viiesajast ameeriklasest 154 lubasid uuel aastal hakata rohkem vett jooma.

2. Ta harrastab erinevaid treeninguid

Jennifer on öelnud, et kuigi ta armastab väga tantsimist, meeldib talle ka erinevaid treeninguid miksida, et trenn oleks väljakutsuv. Lisaks tantsimisele, on naise lemmikud ringtreening, jõutreening ja jooga.

3. Ta magab piisavalt

Me oleme nõus, et uni on oluline. Jennifer on öelnud, et proovib igal öösel vähemalt seitse kuni üheksa tundi magada ja vabadel päevadel isegi kümme kuni üksteist tundi.

4. Ta praktiseerib meditatsiooni

Jennifer praktiseerib regulaarselt meditatsiooni ja naise sõnul on tema jaoks väga olulised positiivsed kinnitused ja tänulikkus. «Ma lähen välja ja avan oma käed universumi, taeva, jumala poole,» ütles ta.