Lameda kõhuga teismeline sai alles kuu enne sünnitust teada, et ootab last

Suurema osa rasedusest oli Saffron täielikus teadmatuses, mis teda ees ootab. Peale selle, et kõhule tekkis tume triip rohkem füüsilisi märke lapseootusele ei vihjanud. Seetõttu käis ta agaralt trennis ja ka solaariumis. See, et päevad ära jäid, oli Saffroni arvates pillide võtmise kõrvaltoime, kirjutab Metro. Hiljem sai ta aru, et ka suur isu salati, jäätise ja maasikate järele tuli tegelikult rasedusest.

Ühel päeval käis Saffron koos emaga trennis ja neile pakkus suurt nalja, kui veidra kuju tema kõht istessetõusude ajal võttis. Saffroni kõht oli pingutuse ajal kummalise kolmnurkse kujuga. «See lihtsalt ei tulnud mulle pähegi – isegi mu ema ütles, et ta ei arvanud korrakski, et ma võiksin rase olla,» tunnistas neiu. «See oli mu ema, kes sai aru, et kõhule on tekkinud tume triip. Ema märkas seda ja tahtis, et ma teeksin testi, et igaks juhuks rasedus välistada. Ütlesin, et kui ma oleks rase, siis peaks ma iga hetk sünnitama hakkama, aga mul ei olnud ei kõhtu ees ega midagi, kohe mitte kui midagi.»

Saffron oli nõus rasedustesti tegema ja ei hakanud kohe seda võimalust välistama. Test osutuski positiivseks. Erakorralisel ämmaemanda visiidil sai ta kinnitust, et ootab poega ja on juba 37 nädalat rase. Lapse sünnitas ta juba kuus nädalat hiljem.

Kui varem ei olnud Saffronil üldse kõhtu ees, siis pärast ämmaemandavisiiti see muutus. Nimelt katsus ämmaemand ta kõhtu ja pööras lapse õigesse asendisse. Siis tekkis noorele naisele peagi kõht, mis läks iga päevaga silmnähtavalt suuremaks. Vaata pilte siit!

Saffronil oli lapse sünniks ettevalmistuste tegemiseks väga vähe aega. Õnneks läks kõik hästi ja 1. juunil sündis täie tervise juures 3,6 kg kaaluv Oscar. Noor ema on oma uue rolliga väga rahul.

«See oli kõigile suur üllatus. Me ema oli sama suures šokis kui ma ise. Ma ise ei arvanud, et see oleks võimalik – mitte teada, et sa oled rase – kuni see juhtus minu endaga,» rääkis Saffron. «Inimesed on sellest rääkinud ja ma olen kuulnud lugusid, aga arvasin, et need naised ju pidid tegelikult ise teadma. Seni, kuni see juhtus minu endaga, olin täielikult teadmatuses. Lõpuks mulle tuli kõht ette, see oli tohutu suur.»