Naised eesti muinasjuttudes: jalad peenemaks ja mehele!

Võõrasemal oli plaan, kuidas vanema tütre jalgu peenemaks muuta. Ta võttis pangega tuhka ja hõõrus tuhase nartsuga tütre jalga. Tütred olid päratu laisad ega viitsinud iial oma jalgu puhtaks pesta. Nii oli neil muda jalge külge kuivanud, nahk olid lõhki ja korbatanud. Suure pesemise ja nühkimise peale muutusid jalad valgemaks ja peenemaks. Läks vanem tütar jälle kuninga poole kinga mõõtma. Taas oli sinna mõõtjaid hul-gakaupa kokku tulnud. Et nüüd ei olnud midagi ees, sobis võõrasema vanemale tütrele king jalga. Ometigi ütles kuningapoeg võõrasema tütrele, et ta jalg on raasuke suurem kui vaja. Kodus kõneles tüdruk emale: «Mul seekord palju puudu ei jäänud, peaaegu oleks king paras olnud.» Ema võttis jälle pange tuhaga ja nartsu ning hakkas uuesti jalga hõõruma. Suure hõõrumise ja pesemise järel sai jalg veelgi väiksem ja valgem. Läks siis vanem õde uuesti kuninga poole kuldkinga proovima. Seal oli jälle maailmatu hulk tüdrukuid koos, aga mitte kellelegi ei olnud king paras. Kui võõrasema tütar uuesti kinga jalga pani, mahtus see talle nagu valatult. Siis ütles kuningapoeg: «Sellele tüdrukule on king paras, tema võtan ma naiseks.» Ta küsis võõrasema tütre käest, kus ta elab, ja lubas talle järgmisel päeval tõllaga järele tulla.