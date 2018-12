Ootad edukat uut aastat? Eksperdid soovitavad teha neid 6 asja

1. Hoolitse oma vaimse tervise eest

Selleks, et tõmmata ligi positiivsust ja head õnne, tuleb olla vaimselt parimas vormis. Arengunõustamise treener Karla Starr sõnab, et kui ollakse ärev, arvatakse suurema tõenäosusega, et halvad asjad võivad juhtuda. «See mõjub halvasti inimeste võimele hinnata riske ja muudab tagasilöökidest toibumise keerulisemaks,» selgitab ta.

Kui oled suuteline säilitama positiivse meele hoolimata sellest, mis sinu ümber toimub, ei karda sa astuda välja mugavustsoonist ja võtta riske.

Vaimse tervise eest hoolitsemine on kõigi jaoks personaalne, aga üks oluline aspekt on aru saada, kuidas sotsiaalmeedia sind mõjutab. Enda elu võrdlemine kellegi teise omaga teeb sulle ainult karuteene.

2. Pööra tähelepanu horoskoobile

Tähetark Elisabeth Grace soovitab nõu küsida astroloogilt, et teada saada, kuidas mõjutab sinu õnne uus aasta. «Ta oskab öelda, kas oled olemuselt õnnelik ja anda sulle täpsed ajad, mil õnn sind soosib. Astroloog saab aidata sul olla rohkem õnnelik, julgustades sind leidma võimalusi, mis on ühel joonel sinu potentsiaaliga.»

3. Usalda oma sisetunnet

Raamatu «Bulletproof» autor Justin Peck sõnab, et intuitsioon on kõige olulisem. «Õpi tundma oma isiklikke päästikuid ja kuula oma kõhutunnet. Kõige õnnelikematel inimestel on kuues meel,» sõnab ta.

Näiteks kui pead valima kahe tööpakkumise vahel, proovi keskenduda oma sisetundele. On lihtne lasta end heidutada näiteks kõrgemast palgast, aga päeva lõpuks oled õnnelikum, kui teed midagi, millega tõeliselt rahul oled.

4. Ole võimalustele avatud

Nii oluline kui oma sisetunde kuulamine ka pole, pead sa olema valmis ka vastavalt käituma. Lühidalt tähendab see rohkem «jah» ütlemist. Karla Starr sõnab, et uuringud on näidanud, et inimesed, kes on avatud ja võtavad ette erinevaid asju, saavad rohkem võimalusi kui need, kes jäävad koju.

See ei tähenda, et peaksid «jah» ütlema absoluutselt kõigile võimalustele. Enda eest hoolitsemine ja üksiolek on samuti olulised.

5. Teadvusta oma ootusi

Arengunõustaja Amanda Gabbert soovitab alati keskenduda tundele, mida soovid kogeda. «Keskendudes tundele, mida soovid kogeda (nii suhetes, tervises kui ka karjääris), saavutad selle suurema tõenäosusega,» ütleb ta.

6. Praktiseeri tänulikkust

Kuigi initsiatiivi haaramine moodustab suure osa positiivsuse ligitõmbamisest oma ellu, on sama oluline ka sinu suhtumine. «Me hindame inimesi nende soojuse ja kompetentsuse põhjal ja soojus on palju olulisem,» selgitab Gabbert.