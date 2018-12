Kim Kardashian avalikustas, miks ta vahel täismeigiga magama läheb

Kim Kardashian tunnistas silmagi pilgutamata üles, et kui ta teab, et järgmisel päeval talle glamuurimeiki ei tehta, siis läheb ta täismeigiga ettevaatlikult magama, et seda ka järgmiseks päevaks säästa. Kui vaja, teeb ta vaid meigipõhja veidi üle, vahendab Yahoo.

Tõsielustaari julge avaldus on põrpiv seetõttu, et dermatoloogid pidevalt naisi hoiatavad meigiga magamise eest. Isegi kui jõuad väga hilja koju ja uni on silmis, tuleks võtta see hetk, et nägu puhtaks pesta, sest paks jumestus mõjub nahale laastavalt. Kimi puhul ei saa seda väita, sest tema näonahk on pidevalt laitmatu.