Edda Paukson on Eesti astroloogia grand old lady, kelle ennustused on aastaid inimesi köitnud. Ka sel korral ei pea fännid pettuma! Toome esmakordselt ka Sõbranna veergudel teieni Edda Pauksoni prognoosi selle kohta, mida toob igale tähemärgile algav, 2019. aasta.