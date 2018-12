Retseptisoovitus: kuidas süüa mifut?

Mifu on piimast toodetud kõrge proteiinisisaldusega toiduaine, mis muutub praadides ülimõnusalt krõbedaks ja mis sobib mitmesuguste kastmete ning toitude valgusisaldust tõstma. Eestis seda minu teada veel ei müüda, aga ma usun, et küllap see varsti ka meie lettidele jõuab, sest tegemist on täitsa vahva asjaga, kirjutab toidublogija Kadri Raig.