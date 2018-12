Tahad olla õnnelik? Võta appi see lihtsamast lihtsam nipp

On teaduslikult tõestatud, et tänulikkus vähendab depressiooni riski, suurendab empaatiatunnet, aitab suurendada enesekindlust ja on abiks vaimse vastupidavuse treenimisel.

Teadlane Robert Emmons, kes on spetsialiseerunud tänulikkuse tunde uurimisele, usub, et tänulikkusel on kaks olulist osa.

Esiteks on see heade asjade kinnitamine ja teadvustamine. Me oleme kindlad, et maailmas on häid asju, kingitusi ja boonuseid, mida oleme kogenud. Teiseks saame aru, et headuse allikad asuvad tihti väljaspool meid.

See tähendab, et me pole ise tingimata heade eelduste loomisega seotud. «Me teadvustame, et teised inimesed või isegi kõrgemad jõud, kui usud spirituaalsusesse, andsid meile palju kingitusi, nii väikeseid kui suuri, et aidata meil saavutada headust oma elus,» selgitab Emmons.

Tänulikkuse tunde harjutamine aitab muuta elu paremaks. Igas päevas on midagi, mille eest tänulik olla.