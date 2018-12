Uuring paljastab: erinevate põlvkondade keskmine sekspartnerite arv on tõusuteel

Pikalt on arvatud, et iga järgnev põlvkond on seksuaalselt vabama käitumisega ning katsetab elu jooksul rohkem partnereid. Nüüd on statistika olemas. Beebibuumi põlvkond, kes sündis aastatel 1946-1964, on oma aastakümnete jooksul maganud keskmiselt 10,7 partneriga.

60-ndatel ja 70-ndatel sündinud X-põlvkond on olnud tegusam. Hetkel 38-53-aastased X-põlvkonna esindajad on intiimsuhetes olnud keskmiselt 13,1 inimesega. Nendest naistel oli kogemusi 10,1 partneriga, meestel 16,1 partneriga.

Milleeiumlaste hingekirja, kes on hetkel vanuses 23-37, on jõudnud koguneda aastatega 11,6 sekspartnerit. Seejuures on milleeniumlastest naiste keskmine 13,4 ja meestel 10,8 parterit, vahendab DailyMail.