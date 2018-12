Kaheksa põhjust, miks mõni pohmell kestab kaks päeva

Pohmelli sümptomid on tavaliselt lühiajalised ja annavad kiiresti järgi. Selleks, et alkoholi lõhustada, teeb maks ületunde, aga korraga palju juues jääb ta hätta ning sel on selge mõju su enesetundele. Ühelt poolt on pohmelli kestus seotud ärajoodud alkoholi kogusega, kuid seda pikendavad ka teised tegurid. Women’s Health selgitab, miks pohmell kestab mõnikord eriti kaua.

Sa ei joonud piisavalt vett

Alkohol viib kehast vett välja ja tekitab vedelikupuudust. See süveneb veelgi, kui oksendad või kõht läheb lahti. Vedelikupuudus ja mineraalide vähesus võivad aeglustada ka seda, kui kiiresti keha mürkidest puhastub. See on ka põhjus, miks alkoholi kõrvale on tungivalt soovitatav vett juua. Joo kindlasti palju vett ka järgmisel päeval ja jätka joomist isegi siis, kui sa ei tunne janu.

Sa ei saanud hästi magada

Alkohol häirib und ja ei lase korralikult välja puhata. Kui oled joonud, on uni pinnapealne ja katkendlik, isegi kui sa sellest ise aru ei saa. Sügav uni on aga enesetunde taastamisel üks kõige olulisemaid asjaolusid. Mida rohkem jood, seda halvemini magad ja kehvemini end tunned.

Sa jõid tumedat jooki

Alkoholi kääritamisel tekkivad kõrvalsaadused ja joogi lõhnaained mõjutavad samuti seda, kuidas end järgmisel (või ülejärgmisel) päeval tunned. Läbipaistvate jookide (valge veini, viina, džinni) joomisel tuleb kergem pohmell. Kõige raskema enesetunde toovad viski, rumm, punane vein ja brändi.

Sa jääd vanemaks

21-aastane keha saab alkoholi mürgistava toimega kergemini hakkama 40-aastane. Vanemad rakud ei töötle toksiine nii kiiresti ja ka pohmell kulgeb raskemalt.

Sea ei tea, et sul on mõne joogi koostisosa vastu tundlikkus

Paljudel inimestel võib olla mõne toidu või joogisleiduva kemikaali vastu tundlikkus, kuid nad ei ole sellest ise teadlikud. Näiteks tehakse õlut odrast ja humalast, mis sisaldavad gluteeni. Segujookides on väga palju suhkrut, veinis võib olla sulfiite jne. Kui sul on mõne koostisosa vastu talumatus, siis teeb see pohmelli palju hullemaks ka väikeste koguste juures.

Sa jõid tühja kõhu peale

Alkohol võib mao limaskesta ärritada ning see teeb omakorda pohmellist tingitud iivelduse, kõhuvalu ja oksendamise hullemaks. Kuna alkohoolsed joogid sisaldavad palju suhkrut ja kaloreid, tõstab see maru kiiresti veresuhkru taset. Sellele järgneb ka järsk langus, mis on suurem, kui sa ei ole midagi söönud. Aeglusta alkoholi imendumist rasvase toidu söömisega.

Sul on päevad

Kui organism on menstruatsioonist kurnatud ja alkohol viib omakorda kehast vett välja, siis kulub sul tavapärasest rohkem energiat.

Sa võtad ravimeid