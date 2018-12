11 kuulsust pihivad, mis tunne on olla suhtes petetud

1. Sienna Miller

«Mis mind kurvaks muudab on see, et ma kaotasin oma hea usu. Olles romantiline inimene, olin ma pimestatud. Ma tunnen kohati, et mis siis saab, kui ma ei suuda enam kunagi armastada nii haavatavalt ja avatult. Aga ma tunnen, et olen tõeliselt tugev. Tunnen, et kasvasin suureks.»

2. Eva Longoria

«Asi ei olnud selles, kelle ta valis. Mul oli hetki, mil mõtlesin, et kas ma pole piisavalt seksikas? Kas ma pole piisavalt ilus? Pole ma piisavalt tark? Siis lõpetasin koheselt. Ütlesin endale ei, ei, ei - ära tee seda. Sellepärast, et võid sellesse ringi kinni jääda ja selle suhtumise ka teisele asjadele üle kanda.»

3. Taylor Swift

«Ma ei suuda tegeleda kellegagi, kes tahab suhtes tagasi liikuda või kes vajab ruumi või kes sind petab. See on teadlik valik, see on terve mõistuse valik.»

4. Alanis Morissette

«Truudusetus on minu jaoks suhtelõhkuja. Ma olen selle tõttu inimestest lahku läinud. Sa ei saa valida monogaamiat 90 protsendil ajast.»

5. Angelina Jolie

«Ma ütlesin Billyle, et kui ma kunagi tabaksin ta petmast, ei tapaks ma teda, sest ma armastan ta lapsi ja neil on isa vaja. Küll aga annaksin ma talle korraliku keretäie. Ma tean, kus tal spordivigastused on.»

6. Sophia Bush

«Ma ei saa öelda, et ma ei tunne midagi. Ma sain haiget, olen häbistatud ja süda on murtud.»

7. Dita Von Teese

«Ma lahkusin tühjade kätega. Ma teadsin, et minu kodus oli sobimatu suhe ja ma ei tahtnud enda ümber midagi, mis seda meenutaks. Ma ei tahtnud seda diivanit. Ma ei tahtnud seda voodit.»

8. Demi Moore

«Naise, ema ja abikaasana on mul teatud väärtused ja vanded, mida olen hoidnud pühana ja nende vaimus olen otsustanud oma eluga edasi liikuda.»

9. Kristen Stewart

«See hetkeline taktitus seadis ohtu kõige olulisema asja mu elus, inimese, keda ma armastan ja austan kõige rohkem, Rob. Ma armastan teda, ma armastan teda, mul on nii kahju.»

10. Britney Spears

«Parim asi petetud olemise juures on, et ma saan käia uuesti esimestel kohtingutel.»

11. Fergie

«See oli keeruline. Kui te elate koos üle raskeid aegu, muudab see teie koosluse tugevamaks. Partnerluse. Vähemalt meie jaoks Meie armastus täna on sügavam armastus. Me oleme täna tugevad kõige selle keerulise pärast, mis on juhtunud. Me tegeleme sellega. Me suhtleme. Suhtlemine on kõige olulisem asi.»