3 kavalat nippi, kuidas juuksed pesukordade vahepeal värskena hoida

Tavaliselt juukseid pestes on hea lasta juustel õhu käes kuivada nii kaua kui võimalik, sest teadupärast ei mõju föönitamine neile just kõige paremini. Pesukordade vahepeal võid aga katsetada sellist trikki, et kuumutad paar sekundit ainult juuksejuuri. See peaks aitama rasuste juurtega võidelda.