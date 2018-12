Ettevaatust! Käes on lahkuminekute hooaeg - kuidas oma suhet kaitsta?

Inglise ajakirjanik David McCandless tegi Facebooki statistikat uurides avastuse, et kõige populaarsem on lahku minna vahetult enne valentinipäeva või kaks nädalat enne jõule.

New Yorgi kosjasobitaja Rori Sassoon selgitab, et tavaliselt kipuvad lahkuminekud toimuma enne suuri üritusi, eriti kui tegemist on perekonnaga kohtumisega või üritusega, kus koos käimine saadab välja sõnumi, et olete «tõsises suhtes».

«Inimesed, kes tunnevad, et nende suhtel on parem enne kuupäev, kas siis enne või pärast pühi, mõtlevad, et parem on sellele kohe lõpp teha ja lahku minna,» selgitab Sassoon.

Siin on nõuanded, kuidas oma suhet lahkuminekute hooajal kaitsta:

1. Ära mõtle üle

Nüüd, mil oled teadlik lahkumineku hooajast, võid muutuda murelikuks ja hakata asju üle mõtlema. Jää rahulikuks. Kõik, mida endale sisendame, kipub täide minema. Ära tee seda endale.

2. Kasuta vaba aega

Pühade hooaja muudab mõnusaks puhkus, mida sulle loodetavasti võimaldatakse. Sassoon ütleb, et sinu käsutuses on palju vaba aega, mida koos kallimaga lõbusalt kasutada. Planeerige nädala keskel päevaseid kohtinguid, et minna koos uisutama või jõuluoste sooritama.

3. Peredega kohtumine ei ole kohustuslik

Üks võimalus pääseda perekonnaga kohtumise ärevusest on selline variant üldse välistada. On võimalik, et meeldite teineteisele väga, aga ei ole veel valmis üksteise vanematega kohtuma. Sassoon soovitab olla teineteisega aus ja tunnistada partnerile, et ta küll väga meeldib sulle, aga sa ei ole veel valmis.

Võimalik on süü ka oma pere kaela veeretada. Näiteks nii: «Mu perekond muutub väga intensiivseks ja kui ma kellegi koju viin, tähendab see, et hakkame homme abielluma, ma ei taha, et sa seda kannatama peaksid».

4. Andke üheskoos lubadusi