Etiketispetsialist annab nõu: kas külaliste toodud vein tuleks avada?

Etiketispetsialist Myka Meier annab nõu: «Kui keegi toob sulle pudeli veini, ei ole sa peokorraldajana kohustatud kingitud veini pakkuma. See on täielikult võõrustaja otsustada. Kui sulle toodi pudel, mille sooviksid avada ja teistelegi pakkuda, võid seda teha või siis hoida seda järgmiseks korraks.»

Meier annab nõu, et enne külla minekut tuleks võõrustajalt uurida, mida külakostiks viia. Kui võõrustaja just spetsiifiliselt veini tuua ei palu, on hea valida midagi muud. Suure tõenäosusega on joogid juba valitud ja oma veini viimine võib mõjuda solvanguna, justkui poleks võõrustaja valik piisavalt hea.