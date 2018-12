Hirmsad faktid jõulueinest, mida sa parema meelega teada ei tahaks.

Võimalik, et nüüd sa minestad! Ühel jõulupidusöögil võib vabalt nahka panna 5000 kalori jagu kraami. Uhke skoor koguneb üsna lihtsalt – suupisted, kartulisalat, seapraad, kapsad, sortsuke kastet, klaasike veini…

Ja ära parem peta ennast mõeldes, et pole hullu, ma ju liigutan ka. Lähed näiteks jalutama ning kulutad tunnis 250 kcal ehk napi viis protsenti sissesöödud kütusest. Sa ei plaani ometi 20 tundi ringi marssida? Teha joonelt kümme tundi bodypump’i? Joosta jutti kaks maratoni? Olgu-olgu, energia kulutamiseks pole tingimata vaja treenida, seda kulutab ka organism ise. Nii et võid pidusöögi tasakaalustamiseks ka 72 tundi teleka ees lesida.

Mida sellest järeldada? Energiat sisse süüa on palju lihtsam kui ära kulutada. Lahendus peitub mõistlikus söömises, mitte arulagedas treenimises. Arter kutsus appi kaks asjatundjat, kes teavad toitumisest-treeningust kõike – bikiinifitnessis masters’ite MMi hõbemedaliomaniku Jana Tederi ja tuntud toitumisnõustaja Erik Orgu.

bikiiniftinessi MM hõbe Jana Teder FOTO: Eleri Reinart

Neil, kes loodavad liialdused söögilauas treeninguga tasa teha, võtab fitness-sportlane hoogu maha. «See pole kindlasti reaalne. See on kõige suurem valearusaam – käisin trennis ja nüüd võin endale kõike lubada. Pidusöök võib sisaldada rohkem energiat, kui tavaline inimene iial suudaks ära kulutada.»

«Liigutamine kulutab efektiivselt energiat, kuid tuhande kalori põletamine on raske töö ja keskmine inimene seda hea meelega ei tee,» teab ka toitumisnõustaja. «Kui sulle meeldib palju süüa, siis võiks sulle meeldida ka palju liikuda. Kuid süüa ebatervislikult üle ja kallata sinna peale veel alkoholi?! See võib meeltele nauding olla, aga kehale on see täielik piin!»

toitumisnõustaja Erik Orgu FOTO: Erikorgu.ee

Pidu piinakambris

Mida meie vaene kehake siis jõululauas üle peab elama? Pühadeeine tähendab nii kopsakaid koguseid kui ka raskekaalukraami energiarikkuse poolest. Seapraad sulab suus just seetõttu, et isegi taine liha võib olla salarasvapomm. Keskmine piduline sööb vaevata ära umbes 300 g praadi. See teeb 870 kcal ja umbes 70 g puhast rasva.

«Ükski asi pole halb, ka pekist sealiha võib mõistlikus koguses süüa,» selgitab Orgu. «Inimesed ajavad sassi, mis on lubatud ja mis on kasulik. Sa võid kõike süüa, keegi ei keela. Aga sa ei pea seda tegema! Võid joosta peaga vastu seina ka, kui meeldib, aga see pole sulle lihtsalt kasulik.»

Jana Teder aga ei vaata seaprae poolegi. «Ma isegi ei mäleta, millal viimati siga sõin, eelistan alati kana. Sealiha süües ei ole mul pärast hea olla, nii raske on, ma ei taha seda.» Kes tahab veel kergemalt pääseda, valib valge kala – kolm korda vähem kaloreid ja kümme korda vähem rasva.