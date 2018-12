Kas kampsun saab olla ainult kole?

16. detsemer on ülemaailmne koleda kampsuni päev. Sel puhul tasub selga sikutada miskit maitselagedalt magusat või ebaviisakalt edevat, ning parimal juhul võiks kõhtu kaunistada põder, lumememm või mõmmi. Koledad kampsunid on vallutanud poed tormijooksuga, mistõttu arvab nii mõnigi, et kampsun saabki olla ainult kole. Arter tegi luuret – ehk leidub ka alternatiive?