Pane pühade ajal tähele: üks käitumismuster, mis ennustab, et su kallim petab suurema tõenäosusega

Mis on täpselt petmine sõltub suhtest – mõne jaoks on keelatud igasugune vabamas vormis kontakt vastassugupoolega, teiste jaoks pole isegi teise inimesega seksimine teatud tingimustel petmine. Mis iganes poleks ka teie jaoks piir, on siiski teatud mustrid, mis viitavad, kas sellest ka kinni peetakse.